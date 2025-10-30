Universidad de Chile se prepara para un duelo decisivo esta noche, cuando visite a Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en la ciudad de Buenos Aires.

El encuentro se disputará sin presencia de hinchas azules, debido al castigo impuesto por la Conmebol tras los incidentes ocurridos ante Independiente, sumado a una restricción de las autoridades locales.

Aun así, varios seguidores de la U han sido vistos en las calles bonaerenses, manteniendo viva la esperanza de presenciar el partido en la Ciudad de Lanús.

Durante la jornada se vivió un hecho curioso: un grupo de fanáticos azules se cruzó cara a cara con el plantel de Lanús y con su exentrenador, Mauricio Pellegrino, protagonizando un encuentro que rápidamente se volvió comentado en redes sociales.

Hinchas de la U se cruzaron con el plantel de Lanús en Buenos Aires (Imagen: Redgol).

Cruce entre hinchas de la U y plantel de Lanús

Según dio cuenta Redgol, “fue el momento donde hubo gritos en favor de la U, además otros en contra de los locales, donde los propios jugadores miraban la extraña situación que estaban pasando, pero todo se dio de una manera tranquila que no pasó más allá”.

“Uno de los más sorprendidos, según cuentan, fue el ex técnico Mauricio Pellegrino, quien presenció por un momento este particular encuentro en la previa al duelo contra los chilenos”, anadieron.

Lanús y Universidad de Chile buscarán al otro finalista de la Copa Sudamericana desde las 19:00 horas en el estadio La Fortaleza de Buenos Aires.