Desde su llegada desde Estudiantes de La Plata, el mediocampista Javier Altamirano se transformó en una de las grandes figuras de Universidad de Chile durante la temporada 2025.

Sin embargo, en las últimas fechas el volante ha mostrado un rendimiento más irregular, lo que ha despertado comentarios entre los hinchas sobre su posible desgaste físico y futbolístico.

Y es que el exjugador de Huachipato ha tenido una campaña intensa, siendo una pieza clave en el esquema de Gustavo Álvarez, quien prácticamente no le ha dado descanso entre la Liga de Primera y la Copa Sudamericana.

Javier Altamirano ha disputado 41 partidos en lo que va de la temporada | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Nicolás Peric detecta el bajón de Javier Altamirano

En ese contexto, el exarquero y actual comentarista Nicolás Peric analizó el momento del mediocampista azul y planteó que Altamirano atraviesa un evidente bajón físico.

“Yo creo que Javier Altamirano está desgastado, le falta el arranque y yo creo que hay un cambio que no está entrando”, expresó Peric en Pauta de Juego.

Pese a la observación de Peric, en el cuerpo técnico de la U mantienen plena confianza en el seleccionado chileno, quien seguiría siendo titular en los próximos duelos mientras el DT evalúa cómo dosificar su carga de minutos.

En síntesis…

Javier Altamirano, uno de los pilares del mediocampo de Universidad de Chile, atraviesa un notorio desgaste tras una temporada exigente.