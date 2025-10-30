Lanús y Universidad de Chile están a horas de lo que será su duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que ambos equipos lucharán con todo por conseguir el boleto a la final y enfrentar a Atlético Mineiro.

Para este partido, en el conjunto argentino ha encendido con todo lo que es el duelo ante los ‘Azules’, en la que buscan copar su recinto para intimidar a la Universidad de Chile.

A horas de este duelo, el conjunto argentino sigue con entradas disponibles para el partido ante la Univerisdad de Chile, en la que según sitio web, solo tiene agotada la localidad ‘Platea Chabel’, quedando disponible aún General Local y Platea Central, Norte y Sur.

Debido a que aún quedan varias localidades para que el conjunto argentino cumpla con su deseo de llenar el estadio, en las últimas horas algunos de sus hinchas harán una movida de último minuto para lograr agotar todas las localidades.

Aún quedan entradas disponibles para el duelo de hoy | Foto: Captura

Hinchas de Lanús hacen una colecta para llenar su estadio

En las últimas horas, algunos de los hinchas de Lanús propusieron en ‘X’ una colecta para todos los fanáticos del conjunto ‘Granate’ que siguen sin poder conseguir una entrada para hoy.

Asílo propuso la cuenta de ‘X’ @Lanuseros, con su campaña “Nadie Afuera Lanús, Somos Familia”, en la que piden a los fanáticos el realizar una colecta para ayudar a otros hinchas poder decir presente en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

“Ya sin entradas pero con muchas solicitudes, vamos a juntar para quienes no pudieron comprar. Lo que puedan: 10, 100, 1000 pesos. Todo suma y será bien recibido. ALIAS: NADIEAFUERALANUS Con un rt ya estas ayudando!”, indicaron.

De esta forma, el conjunto argentino seguirá con su desafío en estas últimas horas de poder copar su recinto para lo que será el duelo ante la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.