Universidad de Chile está en la recta final de lo que es el torneo nacional, en donde los ‘Azules’ tienen el gran objetivo de poder conseguir un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores 2026, en la que saben que para eso deberán meter un cierre de campeonato perfecto.

En las últimas horas, desde el conjunto ‘Laico’ anunciaron una importante noticia y esta trata sobre la continuidad del volante azul, Javier Altamirano, quien seguirá vistiendo la casaquilla de la Universidad de Chile hasta el 2028.

Ante esta noticia, el ex futbolista Mauricio Pinilla comentó en Radio Agricultura lo que es la permanencia de Altamirano en la U para los próximos años, en donde mostró su felicidad por dicha noticia y comentó que ha visto una mejora en el jugador azul.

“Yo creo que va en proceso, está mejorando el tema físico, a principio de año se le veía un poco más débil que el resto, venía de una temporada complicada”, declaró.

Pinilla feliz por la renovación de Altamirano | Foto: Photosport

Concluyendo, Pinilla no duda que en que Javier Altamirano puede seguir creciendo como jugador y seguir siendo un gran aporte dentro de la Universidad de Chile y la Selección Chilena.

“Yo creo que puede mejorar muchísimo Altamirano, puede sacar más potencia, puede sacar velocidad, puede sacar más verticalidad y más asistencias”, cerró.

En Síntesis

El exfutbolista Mauricio Pinilla comentó la permanencia de Altamirano en Radio Agricultura.

Pinilla declaró que Javier Altamirano está “mejorando el tema físico” tras una temporada complicada.

Mauricio Pinilla no duda que Altamirano seguirá siendo aporte para Universidad de Chile y la Selección Chilena.