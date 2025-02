No se la dejó pasar

Tras el triunfo de tres goles a uno frente a Deportes La Serena, el técnico de Colo Colo, Jorge Almirón ni se inmutó en acordarse, una vez más, de Universidad de Chile, quienes el día anterior, golearon a Ñublense por cinco tantos a cero.

En la ocasión, el estratega argentino dijo que “la U jugó con un hombre de más todo el segundo tiempo, es mucha ventaja y la aprovechó”, a modo de restar méritos a la victoria de la escuadra que dirige, Gustavo Álvarez.

Sin duda, otra vez, históricos azules reaccionaron y uno de ellos fue Martín Gálvez, quien en conversación con BOLAVIP CHILE dijo entender a Almirón, ya que sabe que los universitarios pueden hacer pasar un muy mal años a los albos, tal como el anterior.

“No es ninguna ciencia lo que dice, pero claramente él sabe que su mejor rival somos los de la U y sabe que le podemos amargar el año e incluso el año pasado, estaban con el poto a dos manos”, dijo de manera simpática el Tincho a nuestro portal.

Ahora bien, el ex 10 de la U pide omitir declaraciones como esas, porque lo único que logran es alterar los ánimos entre los hinchas. “Estas tocadas de oreja le ponen pimienta y sabor, pero no estoy de acuerdo. Esto altera el ánimo de las hinchadas que se hacen partícipes, que parecen bromas, pero a nadie le gusta que sean palanqueados por jugadores o técnicos que se hacen los chistositos”, afirmó el ex jugador.

Gálvez dice entender las palabras de Almirón hacia la U (Archivo)

Tincho Gálvez: “A Colo Colo siempre los favorecen”

También, tuvo palabras para lo que fue el polémico gol de Javier Correa para el Cacique, con una clara posición de adelanto de Mauricio Isla y que generó la molestia en redes sociales de los hinchas del fútbol.

El otrora futbolista, desde luego le pide a los azules abstraerse de todas esas situaciones y que el buen rendimiento los llevará a la gloria, ya que pelear de otra forma con un equipo que siempre ha sido favorecido, es en vano.

“Los árbitros son humanos y pueden equivocarse, pero la historia es la historia y no vamos a descubrir que en estos cien años, en más de la mitad han sido favorecidos por esos cobros y no vale la pena ahondar. La U debe estar por sobre eso”, cerró Gálvez.