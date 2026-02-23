Universidad de Chile tenía el triunfo prácticamente asegurado frente a Deportes Limache el día de ayer, pero una desatención permitió el empate del cuadro de la Región de Valparaíso en los minutos finales y todo quedó en tablas.

La U de Francisco ‘Paqui’ Meneghini subió el nivel respecto a los partidos anteriores, pero de igual manera fue una actuación pobre para uno de los equipos que mejor se reforzó y que siempre tiene la obligación de ser protagonista.

Francisco Las Heras, histórico del Ballet Azul, dejó caer las primeras grandes críticas a Juan Martín Lucero: “Aunque suene majadero, pero pueden jugar como hoy dos hombres en punta, pero si no hay nadie quien los habilite, van a pasar muy desapercibidos. Vargas y Lucero, muy poco, casi nada”, dijo en su cuenta oficial de X.

Lucero todavía no aparece en la U. | Foto: Photosport

En esa misma línea, el histórico ex jugador de Universidad de Chile apunta que “Son las contrataciones bombásticas de la U, pero les pregunto: ¿cuántas ocasiones de gol tuvo uno y otro? Yo no conté ninguna”.

“Incluso critiqué que Lucero perdía todas las pelotas al salir tanto del área e intentar hacer fútbol. Él no es para hacer fútbol, él tiene que recibir y finiquitar, Vargas casi lo mismo”, complementó sobre sus críticas al Gato.

Palabas más, palabras menos, lo cierto es que Paqui Meneghini y Universidad de Chile llegan con el agua hasta el cuello para enfrentar a Colo Colo, rival que tendrán que visitar este domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental.

