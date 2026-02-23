Universidad de Chile sumó el día de ayer su tercer empate en la Liga de Primera 2026, donde marcha en el puesto 12 de la tabla de posiciones y se encuentra muy lejos de los líderes Huachipato y Colo Colo.

Ahora, Paqui Meneghini y sus dirigidos tienen dos partidos que bien podrían ser decidores: enfrenta a Colo Colo en el Estadio Monumental y luego recibe a Palestino en el Estadio Nacional para definir su paso a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

En Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño fue consultado si Meneghini deja el puesto en caso de no salir airoso en ambos compromisos y fue enfático: “Él mismo se va ir, Paqui no es tonto. Yo te diría que se juega un 75% el domingo”, dijo.

Paqui se juega el puesto en la U. | Foto: Photosport

“Lamentablemente, no tiene línea de crédito, no tiene ahorro. Se juega la vida y depende más que nunca de los jugadores. A partir de ahí va tener que exigirle a los que considera su columna vertebral un partido perfecto”, recalcó.

Caamaño advierte a Paqui que Colo Colo en el Monumental no va perdonar como Limache: “Ante Limache se permitieron licencias y te hicieron dos goles. Eso no le va pasar a Colo Colo, que te juega con el cuchillo entre los dientes”, agregó.

La mesa está servida y este domingo se disputará un nuevo Superclásico del fútbol chileno, el cual bien podría sellar el futuro de Francisco ‘Paqui’ Meneghini al mando de Universidad de Chile.

En síntesis

Universidad de Chile se ubica en el puesto 12 tras sumar su tercer empate consecutivo.

El periodista Cristián Caamaño afirmó que Paqui Meneghini se juega el 75% del puesto este domingo.