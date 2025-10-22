En la antesala del choque por semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús y del clásico universitario contra la UC, el capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, rompió el silencio y se refirió a varios temas entre ellos a su futuro en el club de sus amores y el presente del conjunto azul en la recta final de la temporada, donde la ilusión de conquistar un título internacional está latente.

Además, el símbolo de la U tuvo una especial dedicatoria hacia el técnico argentino Gustavo Álvarez a quien elogió por lo conseguido en la institución desde su llegada a principios de 2024. “Con la llegada de Gustavo el club volvió a situarse donde siempre ha merecido estar. Con las incorporaciones que hubo fue una coincidencia perfecta que hicieron que la U hoy en día esté compitiendo y volviera a ser el León”, declaró ‘Chelo’ en conversación con TNT Sports.

Marcelo Díaz adelantó el clasico universitario ante la UC (Photosport).

Respecto al clásico ante los ‘Cruzados’ en el Claro Arena, el mediocampista azul afirmó que “el fin de semana vamos a jugar en un estadio renovado que seguramente contará con un marco muy lindo. Son dos clubes que estamos peleando la parte alta de la tabla. Hay que jugarlo como se debe”.

“Los clásicos volvieron a ser intensos. En 2024 nos ganaron en el Nacional y luego lo dimos vuelta en Santa Laura. Volvimos a competir”, adelantó.

“Católica viene muy bien desde que llegó Dani (Garnero), quien me dirigió en Libertad. Es muy buena gente y todo su cuerpo técnico también. Vinieron en un momento complejo y con trabajo han vuelto a situarse en un lugar muy bueno. Juegan bastante bien”, agregó Díaz.

En esa línea, y sumando el duelo ante Lanús, el volante fue claro al señalar: “Esta es una semana atípica que marca un antes y un después. Todo el desgaste en este año se plasma en estos dos meses que quedan”, cerró.

¿Marcelo Díaz se queda en la U?

Al ser consultado sobre su permanencia en los universitarios, Díaz no ocultó su interés por seguir: “Me gustaría continuar un año más en la U. Son conversaciones que he tenido con la dirigencia en donde hemos llegado a buenos términos. Todavía no tengo la renovación para el próximo año, pero dentro de lo que puedo contar, conmigo se han portado increible. Solo debo agradecer. En 2026 cumpliré 40 años pero todavía queda bencina, queda pasión y sentimiento”.