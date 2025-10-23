Llegó el día: Universidad de Chile se medirá ante Lanús por la ida de semifinales de Copa Sudamericana. Un vital compromiso para el conjunto azul, el que puede significar el primer paso hacia la definición del certamen internacional.

Por ello, Hugo Droguett le puso sus fichas a un crack del elenco estudiantil. Confía en sus capacidades para derrotar a los granates y acercarse a la anhelada final en Asunción.

En conversación con BOLAVIP Chile, el retirado futbolista se encomendó a Lucas Assadi. Para él, no hay duda de que el ’10’ de los azules puede derribar a la fortaleza rival.

“Uno espera y sigue confiando en la capacidad que él tiene en estos meses que ha vivido después de tantas críticas. Creo que él se impuso, mostró su categoría”, comenzó señalando.

“Ha sido un pilar fundamental para el equipo, ha hecho bastantes goles también. Entonces, uno espera que él siga en ese nivel y sin duda que si él está prendido, hay muchas posibilidades de que a la U le vaya bien“, agregó.

Lucas Assadi será titular en el compromiso entre Universidad de Chile y Lanús. (Imagen: Photosport)

Lucas Assadi +10: su presente en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el formado en la cantera azul ha disputado un total de 28 compromisos. En dichos encuentros, anotó 11 goles y logró asistir en seis ocasiones.

El oriundo de Puente Alto será titular en el duelo de ida ante Lanús, pactado para este jueves 23 de octubre. Dicho partido se disputará desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.