Universidad de Chile se alista a tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes. Una de ellas, será resolver cuál será el goleador estrella del plantel para la próxima temporada.

Para Hugo Droguett, con lo que hay en el equipo, está claro cuál es el candidato idóneo. Eso sí, el recordado mediocampista azul le dejó la palabra final al cuerpo técnico que esté al mando en 2026.

En conversación con BOLAVIP Chile, aprobó la continuidad de Lucas Di Yorio. Bajo su perspectiva, el delantero argentino de 29 años ha estado a la altura del desafío. Le tiene fe.

“Ha tenido un año muy positivo. Pero claro, al no saber si Gustavo Álvarez sigue, creo que ese tipo de decisiones por lo menos a mí me gusta que las tome el director técnico que se va a hacer cargo del equipo”, lanzó.

“Estando en óptimas condiciones, creo que fue un aporte. Así que creo que en ese sentido, él es uno de los que también se ha ganado esa opción. Pero como digo, a mí me gusta que los técnicos elijan a sus jugadores”, agregó.

Hugo Droguett le puso visto bueno a la permanencia de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El precio de Lucas Di Yorio para Universidad de Chile

Cabe destacar que el atacante trasandino concluye su préstamo el 31 de diciembre de 2025. Tras ello, los azules tendrán que determinar si ejecutar o no su opción de compra (2,5 millones USD por el 100% de su pase).

Durante esta temporada, Lucas Di Yorio ha disputado un total de 41 encuentros con la camiseta de Universidad de Chile. En ellos, logró anotar 13 goles y entregar tres asistencias.

