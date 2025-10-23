Universidad de Chile tiene todo listo y dispuesto para medirse ante Lanús. El cuadro azul definió con qué jugadores afrontará la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

A través de su sitio web, el conjunto laico entregó la lista de citados para el compromiso a disputarse en el Estadio Nacional. ¿Alguna sorpresa? Una inesperada ausencia.

Según detalló el club, Rodrigo Contreras quedó al margen del encuentro ante los granates. Ante ello, el cuerpo técnico perdió una variante para la extensa banca de suplentes (compuesta por 12 piezas).

A su vez, se confirmó que Nicolás Fernández no forma parte de la delegación que intentará vencer al elenco argentino en Santiago. Tal noticia ya había sido adelantada por Gustavo Álvarez en conferencia de prensa.

El resto de nominados, los habituales en las convocatorias de Universidad de Chile. Uno que vuelve es Matías Sepúlveda, que asoma como estelar tras superar sus problemas físicos.

Rodrigo Contreras quedó al margen del compromiso entre Universidad de Chile y Lanús. (Imagen: Photosport)

La lista de citados de Universidad de Chile ante Lanús

1. Cristopher Toselli

2. Franco Calderón

3. Ignacio Tapia

5. Nicolás Ramírez

7. Maximiliano Guerrero

8. Israel Poblete

9. Leandro Fernández

10. Lucas Assadi

11. Nicolás Guerra

13. David Retamal

14. Sebastián Rodríguez

15. Felipe Salomoni

16. Matías Sepúlveda

17. Fabián Hormazábal

18. Lucas Di Yorio

19. Javier Altamirano

20. Charles Aránguiz

21. Marcelo Díaz

22. Matías Zaldivia

23. Ignacio Vásquez

24. Antonio Díaz

25. Gabriel Castellón

34. Flavio Moya

Tal partido entre azules y granates está pactado para este jueves 23 de octubre. Se desarrollará desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.