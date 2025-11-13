Universidad de Chile tendrá que decidir quién será su delantero titular en 2026. En la antesala del mercado de fichajes, el conjunto estudiantil mantiene dudas sobre dicho puesto en el plantel.

¿Cuál será el referente de área en 2026? Hugo Droguett respondió a dicha incógnita en conversación con BOLAVIP Chile. El recordado volante azul tiene claro el panorama.

Consultado sobre si prefiere a Lucas Di Yorio (que tiene opción de compra por 2,5 millones USD) o a Octavio Rivero (que pertenece a Barcelona SC), el retirado mediocampista entregó su veredicto: se inclinó por el futbolista argentino.

“La verdad es que ha hecho buen año. En algunos momentos estuvo complicado, pero creo que en términos generales siempre ha respondido“, comenzó señalando.

En dicha línea, aseguró que es mejor diablo conocido que diablo por conocer: “Sí, siempre va a ser mejor y sabemos que Octavio Rivero también tiene una historia (en Colo Colo). Eso a veces también te lo hacen sentir y cuesta un poco”.

Hugo Droguett prefiere a Lucas Di Yorio antes que a Octavio Rivero en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Qué delantero jugará en Universidad de Chile?

Durante la presente temporada, Lucas Di Yorio ha disputado un total de 40 partidos con la camiseta azul. En dichos enfrentamientos, anotó 13 goles y aportó con tres asistencias.

Por su parte, Octavio Rivero acumula 34 encuentros con Barcelona SC de Ecuador. ¿Cuántos tantos registra en la vigente campaña? Ha celebrado 11 dianas y no ha entregado asistencias.

En síntesis: