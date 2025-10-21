Universidad de Chile se prepara con todo en el Centro Deportivo Azul (CDA) para enfrentar compromisos decisivos en la Copa Sudamericana y en la Liga de Primera 2025.

La clave del rendimiento del equipo radica en la coordinación y el entendimiento entre sus jugadores ofensivos. La buena conexión entre los mediocampistas del Romántico Viajero podría marcar la diferencia en partidos de alta exigencia.

En este contexto, figuras como Javier Altamirano y Lucas Assadi han mostrado gran sintonía dentro de la cancha, generando jugadas de peligro y colaborando mutuamente en la construcción del juego bajo la dirección de Gustavo Álvarez.

Javier Altamirano y su gran química con Lucas Assadi

En conferencia de prensa, Altamirano destacó el buen acoplamiento que ha logrado con Assadi desde su llegada a la U, resaltando la comodidad que siente al jugar junto a él.

“Me ha pasado dos situaciones similares en mi corta carrera. Al principio fue con Palmezzano en Huachipato y ahora con Assadi en la U”, confesó el futbolista de 26 años.

Javier Altamirano celebrando un gol con Lucas Assadi | FOTO: Javier Torres/Photosport

El volante agregó: “A los jugadores nos gusta jugar con buenos jugadores, así que me siento muy cómodo con él y por lo que hablo con él se siente muy cómodo jugando a la par conmigo”.

Es así como Altamirano resalta la importancia de la química entre jugadores para el rendimiento del buen funcionamiento del Chuncho.