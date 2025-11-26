Universidad de Chile tuvo una tremenda actuación dentro de lo que fue la reciente edición de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ llegaron a semifinales de la competición tras caer por un 3-2 global ante Lanús, en lo que fue una polémica serie tras el arbitraje del venezolano, Alexis Herrera.

En los últimos días se disputó la final de este torneo, en la que el conjunto argentino se coronó como campeón de esta competencia tras vencer en definición a penales al Atlético Mineiro en Paraguay.

Tras el término de este torneo, en las últimas horas desde las redes oficiales de esta competición dieron a conocer el once ideal de este torneo, en donde la CONMEBOL le hizo un nuevo desaire a la U.

¿La razón?: dentro de este onceno escogido como el ideal de esta edición 2025, no aparece ningún jugador de la Universidad de Chile, en donde si dicen presente ocho jugadores de Lanús, dos de Atlético Mineiro y uno de Once Caldas.

Aránguiz no dijo presente en el once ideal | Foto: Photosport

Los fanáticos ‘Azules’ quedaron en shock ante esta decisión, en la que jugadores como Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz o Lucas Assadi eran grandes candidatos para poder decir presente en este onceno ideal.

De esta manera, queda más que claro del tremendo y nuevo desaire que le hace la CONMEBOL a la Universidad de Chile, en la que parece no haber sido suficiente lo que fue la polémica eliminación ante Lanús.

En Síntesis…