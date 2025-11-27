Universidad de Chile empieza a ultimar detalles para lo que serán sus últimos dos partidos dentro del torneo nacional, en el que los ‘Azules’ siguen soñando con poder conseguir el anhelado Chile 2, en el que parece eso deben obtener un puntaje perfecto y esperar que la Universidad Católica caiga.

Para lo que son estos dos partidos, en las últimas horas los hinchas del ‘Romántico Viajero’ se ilusionaron con un importante guiño por parte de una de las grandes figuras de la Universidad de Chile.

Esta señal la dio a conocer el crack azul, Lucas Assadi, quien en sus historias de Instagram subió una publicación con una foto de él, acompañado de dos emojis: un reloj de arena con el tiempo acabado y su característico ninja.

Muchos hinchas de la U rápidamente se volvieron locos para dilucidar este mensaje, en donde su mayoría intuye que el 10 azul habría superado su lesión y podría volver hacer una opción para el equipo de Gustavo Álvarez.

Assadi y una noticia que ilusiona al hincha azul | Foto: Photosport

Los próximos dos desafíos de la Universidad de Chile serán ante Coquimbo Unido y Deportes Iquique, en donde los ‘Azules’ deben trabajar a tope para conseguir los seis puntos y así aspirar a su lucha al Chile 2 o asegurar el Chile 3.

Asssdi hoy en día atraviesa un complejo momento tras la lesión que sufrió durante el duelo ante la Universidad Católica, en el que se le detectó una lesión musculotendinosa de isquiotibiales.

Dicha lesión, complicó demasiado lo que sería este cierre de temporada para la U, ya que todo daba indicar de que el ‘Ninja’ se perdería lo que resta de temporada, lo que sin duda era una dura noticia para los ‘Azules’

Pero a pesar de esta situación, el 10 azul ha tenido una positiva recuperación y esperan que este guiño sea una gran señal para que los hinchas del ‘Romántico Viajero’ vuelvan a ver en la cancha a Lucas Assadi antes de terminar la temporada.

