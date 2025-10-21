Universidad de Chile se prepara para disputar la semifinal de ida de la Copa Sudamericana frente a Lanús, un duelo clave que definirá el futuro del equipo en la competición internacional.

Sumado a todo esto, en los próximos días, el plantel azul deberá enfrentar un calendario exigente, con seis partidos en 19 días, entre que destaca la llave ante el Granate y el Clásico Universitario contra Universidad Católica, que podría definir el Chile 2.

Lo cierto es que se ha generado un intensando debate sobre el desgaste físico y la preparación del Romántico Viajero para esta apretada seguidilla de partidos.

El hilarante momento de Javier Altamirano en conferencia de prensa

Durante la conferencia de prensa previa a la semifinal de ida contra Lanús, el mediocampista Javier Altamirano se convirtió en protagonista con un instante lleno de humor.

Consultado sobre la cantidad de partidos que enfrentaría la U, un periodista lo corrigió: el equipo no jugaría cuatro encuentros en 19 días, como había dicho inicialmente Altamirano, sino seis.

Lejos de tensarse, el ex Huachipato respondió con una frase que desató la risa de todos los presentes: “Voy a ir a dormir ahora”.

Altamirano bromea con la gran carga de partidos de la U | FOTO: Javier Torres/Photosport

El momento reflejó la cercanía y el carisma del mediocampista, mostrando cómo el plantel busca mantener buen ánimo y concentración pese a la exigente carga física y la importancia de los partidos por la Copa Sudamericana.

Mira el momento completo acá: