En la antesala al duelo de la Liga de Primera 2025 que será una verdadera final para los Azules, Universidad de Chile reveló un nuevo parte médico detallando la lesión que ha mantenido a Lucas Assadi fuera de las canchas.

El volante lleva ya cerca de tres semanas sin ver acción con la camiseta del cuadro universitario tras la lesión que lo sacó del partido contra la UC en el Clásico Universitario.

Según se lee en el parte publicado a pocos minutos del duelo ante el ‘Capo de Provincia’, el mediocampista tiene una lesión musculotendinosa de isquiotibiales y actualmente se encuentra en rehabilitación.

U. de Chile revela nuevo parte médico sobre Lucas Assadi (Foto: Photosport)

Este tipo de lesiones suele requerir varias semanas de tratamiento, por lo que su participación en las últimas fechas del campeonato está totalmente descartada.

La ausencia de Assadi obliga al entrenador a rearmar el mediocampo y el sector ofensivo, considerando que su versatilidad y cambio de ritmo eran piezas clave en el plan de juego.

El duelo frente a O’Higgins se transforma así en una prueba aún más compleja para la U, ya que quien gane este encuentro, se quedará de momento con el cupo Chile 3 para Copa Libertadores.

DATOS CLAVE

Universidad de Chile reveló un nuevo parte médico indicando que Lucas Assadi sufre una lesión musculotendinosa de isquiotibiales.

La lesión de Lucas Assadi lo sacó del Clásico Universitario y lo mantendrá descartado para las últimas fechas del torneo.