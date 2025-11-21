Universidad de Chile vive una complicada crisis dirigencial y Johnny Herrera volvió a encender las alarmas con un descargo frontal, gatillado por el conflicto que involucra a Michael Clark, presidente de Azul Azul, en la CMF.

El histórico arquero lanzó un podcast en sus redes para dejar clara su postura, sin rodeos ni filtros. “Este podcast estaba agendado hace mucho tiempo. Lamentablemente para el equipo que adoro, quizás es lo que se merece. Por la gente que lo dirige…”.

Herrera no tuvo piedad con Michael Clark y el problema que lo tiene en medio de la polémica con la CMF (Foto: Photosport)

El ahora comentarista deportivo que también trabaja para TNT Sports explicó que su molestia no tiene relación con la institución en sí, sino con quienes hoy la administran. “El otro día estaba enojado hue…, no con la U, con la gente que dirige a la U. Me cuestioné si los hue… que manejan a la U, que hoy por hoy son los dueños, si realmente merecen que el equipo sea campeón”, remarcó, apuntando directamente a la dirigencia que encabeza Clark.

La explosión de Herrera se da en un contexto complejo para la concesionaria, envuelta en dudas y cuestionamientos tras el episodio que involucró al presidente del directorio ante la Comisión para el Mercado Financiero. Para el exarquero, estos hechos no solo dañan la imagen de Azul Azul, sino que también golpean la esencia del club.

Johnny Herrera explota contra Michael Clark

Su mensaje fue tomando un tono más espiritual, sin perder el filo. “Diosito, Dios es muy justo y siempre pone a la gente en el lugar que corresponde, pero le han hecho demasiado daño al club”, comentó, reforzando la idea de que los problemas actuales son consecuencia de malas decisiones acumuladas en el tiempo.

En esa misma línea, insistió en que quienes hoy tienen las riendas de la institución podrían no estar a la altura de lo que la U representa. “No sabes si merezcan realmente estos hue… que son los dueños, que hacen y deshacen con la U”, añadió, con evidente frustración.

Las declaraciones del ídolo azul volvieron a encender el debate respecto al liderazgo de Clark y la legitimidad deportiva y ética del proyecto que encabeza. Para muchos hinchas, las palabras de Herrera reflejan un sentir extendido, ese malestar que ronda desde hace ya varios años en torno a la administración del club.

Con esta nueva arremetida, el ‘Samurai Azul’ reafirma su rol como voz crítica dentro del entorno del cuadro universitario, una que no teme incomodar ni remover el ambiente cuando siente que la U está siendo vulnerada. Y aunque sus dichos nacen desde la molestia, también dejan entrever una preocupación genuina: que la institución que defendió durante más de una década no siga siendo perjudicada por quienes deberían protegerla.

DATOS CLAVE

El histórico arquero Johnny Herrera lanzó un podcast para criticar duramente a la dirigencia de Azul Azul, encabezada por Michael Clark.

Johnny Herrera se cuestionó si los dueños de la Universidad de Chile realmente merecen que el equipo sea campeón por la forma en que lo manejan.

El descargo de Johnny Herrera fue gatillado por el conflicto que involucra al presidente Michael Clark con la CMF por entregar información falsa.