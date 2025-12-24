Universidad de Chile planifica lo que es su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ esperan poder reforzarse de cara al año que se avecina pensando en sus próximos desafíos y ya hay varios nombres que empiezan a acercarse al ‘Romántico Viajero’.

Uno de estos nombres que ha aparecido en el radar azul ha sido el portero nacionalizado chileno, Gabriel Arias, en donde desde nuestro sitio señalamos que el guardameta hoy es una importante opción para llegar a la U.

Sobre esta situación, el histórico azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a la posibilidad de que Arias pueda arribar a la U, opción que no le convence mucho para el arco azul.

“Para mí, no. No porque tiene una edad… Toselli cuando jugó lo hizo bastante bien, no entiendo por qué se va. Lo único que pienso es que querían buscar a alguien más joven del medio para el futuro, para pelearle el puesto a Castellón”, parte señalando Herrera.

Herrera le baja el pulgar a Arias | Foto: Photosport

Agregando a esto, el referente de la U siente que no es necesario la llegada de Gabriel Arias al club, puntualizando en lo que es su edad y jugando con su ironía, en que prefiere volver a jugar él al arco azul.

“Traer un arquero de 38 años… en ese caso, vuelvo a jugar yo… No entiendo por qué un arquero de 38 años, a menos que vaya a ser el 1”, remarcó.

Concluyendo, Herrera hizo su análisis futbolístico sobre lo que es Gabriel Arias, en la que nombró sus virtudes y sus defectos dentro de la portería, en donde en este último punto fue muy enfático en lo que es el nivel del guardameta.

“Para mí es un buen arquero, pero no es atajador. No es bueno en la toma de decisiones como anticipar un pelotazo largo, un mano a mano con tiempo, cortando un centro. Debajo del arco es extraordinario, pero en la lectura del juego se equivoca mucho”, cerró.

En Síntesis