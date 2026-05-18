Gonzalo Fouillioux repasa a Fernando Gago por dejar en el banco a este jugador: “Estaba en un gran momento”

El destacado periodista nacional cuestionó a Fernando Gago por dejar a un jugador que, según él, era una figura de la U.

Universidad de Chile no se pudo hacer fuerte en el norte del país y terminó cayendo el día de ayer por la cuenta mínima ante Cobresal, equipo que ganó con un zapatazo de Steffan Pino en el segundo tiempo.

El equipo dirigido por Fernando Gago no se vio bien dentro de la cancha y pecó de eficacia en el área rival, donde no estuvo fino. Además, en el mediocampo, el entrenador argentino hizo modificaciones que no le gustaron para nada a Gonzalo Fouillioux.

En Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el periodista nacional repasó al DT trasandino diceindo que “Yo algo que no le entendí del todo a Fernando Gago es que tocara al equipo que estaba funcionando mejor”, partió diciendo.

Foullioux echó de menos a Barrera en el equipo titular. | Foto: Photosport

Acto seguido, Fouillioux apunta a la suplencia del canterano Lucas Barrera: “Salió del equipo Barrera, quien jugó muy bien ante Universidad Católica y antes también. El equipo tenía funcionamiento y lo tocó”.

“Si era porque tenía que entrar Charles Aránguiz a como de lugar, creo que no era Barrera el jugador que tenía que salir. Estaba en un gran momento”, complementó sobre el juvenil que ayer entró en la segunda etapa.

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Ahora, Fernando Gago tendrá harto tiempo para prepara el próximo compromiso de la U, el cual será ante Deportes Concepción el sábado 31 de mayo en el Estadio Nacional y donde necesita tres puntos de manera urgente.

En síntesis

Cobresal derrotó 1-0 a Universidad de Chile con un gol de Steffan Pino.

Fernando Gago fue criticado por Gonzalo Fouillioux tras dejar a Lucas Barrera como suplente.

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