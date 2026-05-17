El histórico comentarista Tito Awad lanzó una ácida crítica a los jugadores de Universidad de Chile tras la caída ante Cobresal.

La dura derrota 1-0 de Universidad de Chile ante Cobresal en el Estadio El Cobre por la duodécima fecha dejó fuertes repercusiones en el mundo azul. El elenco estudiantil no sólo perdió tres puntos en el desierto, sino que estiró su distancia con los puestos de avanzada, dejando en mal pie el ciclo de Fernando Gago.

Uno que no escondió su molestia fue Tito Awad, emblemático comentarista de La Magia Azul, quien en conversación con Bolavip Chile lanzó una durísima crítica contra el plantel de la U y también contra el técnico argentino. El reconocido hincha universitario apuntó directamente al rendimiento de los futbolistas.

“Aquí tratan de enroscarle la culpa, por ejemplo, a la directiva por todos los problemas judiciales que hay. Los jugadores le dan lo mismo. Los jugadores reciben los millones a fin de mes y juegan mal porque son malos”, disparó.

Tito Awad reconoció estar “indignado” por la derrota de la U

Awad además cuestionó la irregularidad de la U durante las últimas fechas, asegurando que el equipo solo aparece en partidos puntuales. “De los últimos cuatro partidos ganó uno solo y le ganó a Católica. ¿Por qué? Porque estos jugadores juegan cuando quieren. No estoy diciendo que se dejen perder, sino que su motivación aparece contra Colo Colo y le ganó, aparece contra Coquimbo y le ganó, aparece contra Católica y le ganó”, sostuvo.

El comentarista también criticó con fuerza el trabajo táctico de Gago, asegurando que el DT argentino desordenó al equipo con sus modificaciones. “No me hablen que no tiene plantel la U y ahora Gago está totalmente enredado, encontró una fórmula de juego y la cambió contra La Calera”, lanzó.

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“Hoy en día todos los cambios que hizo enredó al equipo y era re fácil. Había que meter a Assadi como puntero izquierdo y había que meter a Barrera y sacar a Poblete, que fue un fiasco… estoy indignado, indignado. Esta no es la U que yo quiero ver”, cerró.

En síntesis…

Ataque al plantel: Tito Awad acusó a los futbolistas de rendir mal y motivarse únicamente para jugar los clásicos.

Tito Awad acusó a los futbolistas de rendir mal y motivarse únicamente para jugar los clásicos. Cuestionamiento a Gago: Criticó con dureza al DT por estar “enredado” y desordenar tácticamente al equipo con los cambios.

Criticó con dureza al DT por estar “enredado” y desordenar tácticamente al equipo con los cambios. Crisis tras la derrota: Advirtió que la caída ante Cobresal aleja a la U de la cima y desestabiliza el proceso actual.