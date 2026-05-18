Manuel de Tezanos no se encandila con los goles y elige a figura de Colo Colo: “Es para destacar”

Colo Colo se sacudió de la derrota sufrida a mitad de semana ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga e hizo un partidazo ante Ñublense el día de ayer, conjunto al cual derrotaron por 6-2 ante la mirada de 30 mil espectadores en el Estadio Monumental.
Con goles de Javier Correa en dos oportunidades, Leandro Hernández, Arturo Vidal, Joaquín Sosa y Lautaro Pastrán, el Cacique sumó tres puntos de oro que le sirven para estirar la diferencia a 5 puntos con el segundo en el torneo nacional.
Manuel de Tezanos, periodista y conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, no se dejó llevar por los goles y eligió a una figura alternativa en el triunfo albo: “Yo creo que el partido de Madrid es para destacar hoy día (ayer)”, dijo.
Madrid se llevó los elogios de Manuel de Tezanos. | Foto: Photosport
“Jugó de Hernández por la derecha… lo digo porque Fernando Ortiz ha probado a Aquino, Marchant, a Romero con Correa, un montón de opciones y su mejor partido es con Madrid en esa posición”, argumentó.
De Tezanos quedó completamente loco con el partido que hizo el ex Everton Viña del Mar: “En el primer tiempo estuvo a la derecha de Correa y a la altura de Hernández, por delante de la línea de Méndez y Alarcón”, agregó.
Palabras más, palabras menos, lo cierto es que pocos hinchas le tenían fe a Álvaro Madrid cuando llegó a Colo Colo, pero junto a Joaquín Sosa ha sido un verdadero acierto y los refuerzos más regulares de la campaña alba.
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En síntesis
- Colo Colo derrotó 6-2 a Ñublense ante 30 mil espectadores en el Estadio Monumental.
- Álvaro Madrid fue destacado por Manuel de Tezanos como la figura alternativa del encuentro.
- Colo Colo estiró a 5 puntos su ventaja sobre el segundo del torneo nacional.