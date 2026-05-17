El DT del Popular se tiene fe aunque mostró cautela de cara al trascendental duelo ante los "Cruzados".

Colo Colo recuperó confianza este domingo con una contundente goleada por 6-2 sobre Ñublense, resultado que le permitió consolidarse en el liderato de la Liga de Primera y dejar atrás parte de las críticas que recibió Fernando Ortiz tras la caída ante Coquimbo Unido.

Sin embargo, el entrenador albo ya cambió rápidamente el foco hacia el próximo gran desafío: el clásico ante Universidad Católica del próximo domingo, partido que podría ser clave para los Albos que ya se perfilan para ser los “campeones de invierno”.

Tras el triunfo en el Estadio Monumental, el “Tano” conversó con TNT Sports y dejó claro que el equipo no puede relajarse pese a la goleada. El argentino anticipó un duelo complejo frente a los “Cruzados”, aunque mantuvo el discurso ambicioso que ha acompañado a Colo Colo durante toda la temporada.

“Hay que seguir trabajando, sabiendo que es un rival difícil, es un clásico, sabiendo que iremos a proponer y sacar un resultado, como lo hacemos siempre”, afirmó Ortiz, dejando en evidencia que el Cacique no modificará su postura pese a jugar como visitante en el Claro Arena.

Fernando Ortiz se llena de confianza de cara al trascendental duelo ante Universidad Católica en el Claro Arena.

El DT también valoró la respuesta de sus dirigidos tras la derrota a mitad de semana y destacó la capacidad del plantel para entender distintos momentos del juego. “Más allá del marcador, convertimos las que tuvimos. Me da tranquilidad que los jugadores entiendan el momento adecuado de cada partido”, señaló luego de la goleada sobre Ñublense.

Publicidad

Con Colo Colo líder y cinco puntos sobre su perseguidor más cercano, Fernando Ortiz también asumió el peso de la historia alba de cara a la pelea por el título. “En esta institución candidatos somos siempre”, lanzó el técnico, quien ahora tendrá una prueba mayor: sostener el buen momento nada menos que frente a Universidad Católica, en un clásico que podría seguir consolidando al Popular en la cima del campeonato.

DATOS CLAVE

Colo Colo goleó 6-2 a Ñublense en el Estadio Monumental y lidera la liga.

El DT Fernando Ortiz anticipó el próximo clásico ante Universidad Católica en el Claro Arena.

Publicidad