La temporada de Universidad de Chile ha estado marcada por la irregularidad en el finiquito. La búsqueda de un centrodelantero de jerarquía ha sido un dolor de cabeza constante para el técnico Gustavo Álvarez.

Sumado a esto, el club deberá enfrentar un desmantelamiento inminente de esa zona, ya que los préstamos de sus dos principales centrodelanteros, Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, finalizan en diciembre de 2025.

En este escenario, el nombre de Eduardo Vargas ha estado siempre presente. Tras su fallido fichaje a mitad de año, el delantero recaló en Audax Italiano, donde tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

Eduardo Vargas ha convertido tres goles con la camiseta de los Itálicos | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

José Pepe Rojas quiere ver a Eduardo Vargas en la U

En conversación con Bolavip Chile, el histórico capitán azul, José “Pepe” Rojas, abordó uno de los temas más sensibles para el hincha: la falta de gol y el rendimiento de los delanteros del Romántico Viajero.

El campeón de la Copa Sudamericana diagnosticó el problema principal de la U 2025, apuntando a la necesidad de encontrar soluciones en el área rival. “Creo que los goles siempre son escasos”, señaló Rojas, validando la preocupación por la ausencia de un “9” de peso.

Al ser consultado sobre quién podría llenar esa vacante, “Pepe” no dudó en jugársela por un viejo conocido: Turboman.

“En ese sentido, creo que el Edu (Vargas) podría aportar mucho a este equipo y los motivos de que hoy no esté los desconozco, pero siento que es un jugador que hoy está muy vigente y podría estar en la U perfectamente”, sentenció Rojas sobre el bicampeón de América.

En síntesis…

La U sigue sufriendo con la falta de gol y la posible salida de sus delanteros principales como son Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio