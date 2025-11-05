Tras el triunfo 2-0 de Universidad de Chile ante Everton, la dirigencia azul se convirtió en foco de atención. Además de aclarar la situación de Gustavo Álvarez, los periodistas consultaron a Michael Clark por los jugadores que podrían no continuar en el plantel 2026.

Uno de los nombres más comentados fue el de Rodrigo Contreras, quien llegó a la U a principios de 2025 en calidad de préstamo con el cartel de goleador y la misión de liderar la ofensiva del equipo. Sin embargo, a lo largo de la temporada su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado, generando dudas sobre su continuidad.

Con el cierre del año aproximándose, su salida parecía inminente, dado que su vínculo contractual termina en diciembre y los rumores indicaban que el club probablemente no ejecutaría la opción de compra del jugador.

Rodrigo Contreras volvió a convertir un gol con la camiseta de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

A Clark le preguntan por la posible salida del Tucu Contreras y esto responde

No obstante, a la salida del recinto deportivo de la comuna de Independencia, los periodistas le preguntaron directamente a Clark si Contreras seguiría en el club, pero el timonel azul evitó a toda costa ratificar al jugador.

“Eso lo vamos a ver a fin de año, seguramente no sigue es algo que dicen ustedes (periodistas) pero nosotros nunca lo hemos dicho. Así que hay que esperar que termine el año y una vez que terminemos los partidos vamos a tomar una decisión”.

Recordar que retener a Contreras implicaría ejecutar una opción de compra cercana a 1.450.000 dólares por el 70% de su carta, una cifra significativa que la dirigencia deberá evaluar cuidadosamente.

