Universidad de Chile puede tener nuevo entrenador tras el cierre de 2025. ¿La razón? Por el momento, el conjunto laico no tiene certeza sobre la continuidad de Gustavo Álvarez en el cargo.
Ante tal panorama, Juan Cristóbal Guarello le entregó el visto bueno a uno de los nombres que están en carpeta de Azul Azul. ¿A quién mencionó? Es un viejo conocido de la institución.
En conversación con Paulo Flores para BOLAVIP Chile, el periodista aprobó el posible arribo de Francisco Meneghini. Para él, tiene los pergaminos para asumir la misión en el elenco estudiantil.
“Nunca ha tenido ese desafío de equipo grande. Ha estado en medianos, como O’Higgins y Everton (…) Tampoco es que haya estado en equipos chicos, peleando abajo, pasando miedo y frío”, comenzó señalando.
Luego, agregó: “Está en un equipo mediano, pero que tampoco es prioridad salir campeones, por ahí meterse en una copa. Nunca ha tenido la presión absoluta de pelear fuerte arriba. Fíjate que podría ser un desafío interesante“.
¿Francisco Meneghini a Universidad de Chile?
Finalmente, el destacado comunicador entregó sus argumentos para ver al DT argentino en la banca azul. No le hace el quite al estratega, pero tampoco lo convence al 100%.
“No lo hemos visto en esa parada, pero en una de esas funciona. Además, es un nombre ligado a la U. Ahora, que vaya a funcionar es otra historia, pero no lo descartaría“, reflexionó.
