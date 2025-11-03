Universidad de Chile necesitaba los tres puntos de manera urgente ante Huachipato el día de ayer, pero no los pudo conseguir y se terminó quedando con las manos vacías tras un agónico gol de los acereros en el minuto 97.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez evidenció el cansancio de los últimos partidos y el impacto psicológico por no haber clasificado a la final de la Copa CONMEBOL Sudamericana el jueves pasado ante Lanús.

Más allá de la caída, uno que le cayó con fuerza al entrenador de Universidad de Chile fue Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong repasó al DT por las distintas medidas que ha tomado durante esta Liga de Primera.

La U cayó ante Huachipato. | Foto: Photosport

Guarello asegura que “Todavía no entiendo por qué dosificó ante Deportes La Serena” y “Era más justificado que pusiera un equipo mixto ante Huachipato, pero ese es uno de los grandes misterios de esta temporada”.

El comunicador sube el tono y no le perdona esta movida al DT azul: “Para mí es imperdonable no que Gustavo Álvarez no haya salido campeón, porque no es cosa de llegar y ganar, además Coquimbo Unido hizo tremenda campaña, sino que al final ni lo peleó”, dijo en relación a que la U se quedó sin chances reales de ser campeón hace varias fechas.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que a Universidad de Chile le queda batallar por el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América y para eso deberá enfrentar este miércoles a Everton en un compromiso pendiente de la Liga de Primera 2025.

