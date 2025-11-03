Universidad de Chile no hizo un mal partido ante Huachipato el día de ayer, pero pagó caro su falta de finiquito y terminó cayendo en el último suspiro tras un penal que cometió Fabián Hormazábal cuando el compromiso ya expiraba.

Uno que sacó la voz tras la nueva derrota que aleja a los azules del Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América fue Gustavo Álvarez, técnico universitario quien reconoció la importancia de los puntos perdidos ayer en Talcahuano.

La U perdió con un penal sobre la hora. | Foto: Photosport

En conferencia de prensa, el también ex técnico acerero no dudó ni medio segundo en decir que “Todos los partidos son claves a partir de ahora. El margen es mínimo, teníamos que ganar hoy, no lo hicimos”.

Con una evidente tristeza en su voz, Gustavo Álvarez da signos de agotamiento en Universidad de Chile diciendo que “Cada vez, yo siento que estamos más den deuda, pero tenemos que recuperar ganando el miércoles”.

Lo cierto es que Universidad de Chile se quedó sin margen de error si quiere ir de manera directa a la fase de grupos de Copa Libertadores de América y este miércoles tendrá que enfrentar a Everton de Viña del Mar en un duelo pendiente de la Liga de Primera 2025.

En síntesis

Universidad de Chile perdió contra Huachipato tras un penal cometido por Fabián Hormazábal.

El técnico Gustavo Álvarez dijo que la derrota significaba que “Todos los partidos son claves a partir de ahora”.

Universidad de Chile se enfrentará a Everton de Viña del Mar este miércoles en duelo pendiente.