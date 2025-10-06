Universidad de Chile está mentalizada en lo que pueda lograr en la Copa Sudamericana, donde tendrán que enfrentar a Lanús de Argentina por un cupo en la gran final que se disputará en Asunción, Paraguay.

Gustavo Álvarez y sus dirigidos tendrán un partido ante Palestino antes de la ida, luego enfrentarán a Lanús, la UC y la revancha ante los argentinos en Buenos Aires en este mes de octubre.

Pese a que no es un calendario apretado, en la U quieren suspender el compromiso ante Universidad Católica y esto no gustó para nada a Juan Cristóbal Guarello: “Hay que jugar, hay que jugar, porque llegar sin partidos no es buena idea”, dijo en La Hora de King Kong.

La U ya está en semifinales de Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

Guarello puso de ejemplo a Lanús -quien no detiene su tranco y derrotó a San Lorenzo el fin de semana- y ejemplificó con un partido que la U quiso suspender, pero no pudo: “Los dirigentes de la U no querían jugar la Supercopa con Colo Colo. Jugaron, ganaron, jugaron bien y llegaron con así el ánimo para el partido contra Alianza Lima”, dijo.

“Le hace muy bien jugar, si los equipos competitivos necesitan continuidad. Esta cosa que instaló el bandido de Almirón de estar descansando no era para los jugadores, era para él descansar”, complementó.

Lo cierto es que Universidad de Chile disputará tan solo 4 partidos en octubre y buscará la suspensión del clásico ante los Cruzados, pero al estar todo en regla dependerá de la buena voluntad de Juan Tagle y compañía para que aquello suceda.

¿Cuándo se juegan las semifinales?

Universidad de Chile recibirá a Lanús por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana el 23 de octubre a las 7 de la tarde en el Estadio Nacional, mientras que la revancha se jugará el 30 del mismo mes en Buenos Aires.