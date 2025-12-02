Este martes la U enfrenta al campeón Coquimbo Unido en el cierre de la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, partido clave para los azules que buscan la clasificación a Copa Libertadores como Chile 2.

Luego de no poder ocupar el Estadio Nacional, Universidad de Chile trasladó el compromiso al Estadio Santa Laura, donde esta jornada el duelo corrió riesgo de suspensión antes del cuarto de hora.

Esto por serios incidentes protagonizados por barristas del Romántico Viajero, quienes pararon el partido a los 14 minutos del primer tiempo, lanzando un gran número de fuegos artificiales desde la galería norte, incluso algunos estallaron en el campo de juego.

Los jugadores de ambos equipos tuvieron que aislarse en el centro de la cancha de La Catedral, mientras que el árbitro Diego Flores pausó las acciones.

Esto pareció ser una manifestación previamente organizada por la facción de la U, pues todo fue acompañado de fuertes cánticos contra la dirigencia de Azul Azul, más el despliegue de lienzos con consignas de descontento por el derecho de admisión.

En total, el partido estuvo detenido por cerca de cinco minutos, por lo que continuó disputándose en los 19′ y no fue suspendido.

Varios cartuchos de los fuegos artificales cayeron a la cancha del Estadio Santa Laura. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Cabe recordar que por estos días está convulsionado el ambiente en la U, luego del anuncio que hizo ayer el entrenador Gustavo Álvarez, quien anunció su salida al cierre de la temporada por diferencias con la dirigencia.

