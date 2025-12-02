Universidad de Chile volvió a ejercer como local esta jornada en el Estadio Santa Laura para recibir al gran campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido.

El encuentro no estuvo exento de polémicas durante la primera mitad, ya que en los primeros minutos del compromiso, el juez debió pausar el partido debido a que desde el sector norte del recinto de Independencia comenzaron a arrojarse fuegos artificiales durante largos minutos.

La hinchada expresó su molestia contra la dirigencia por los líos en que se han visto inmiscuidos estas últimas semanas, especialmente Michael Clark, quien recibió una durísima sanción por parte de la CMF y podría dejar el mando del cuadro laico dentro de poco.

La U se juega la vida ante Coquimbo en la penúltima fecha de la Liga de Primera (Foto: Photosport)

El más apuntado del primer tiempo entre la U y Coquimbo Unido

Sin embargo, fuera de la cancha los hinchas también exhibieron su molestia y apuntaron contra dos jugadores en particular: Leandro Fernández y Gabriel Castellón.

Y es que el delantero tuvo muy poco protagonismo en el duelo frente a los ‘Piratas’ y, para peor, señalaron que vez en que entró en contacto con la esférica no resolvió de la manera adecuada.

Pero quien condicionó sin dudas el resultado para los Azules en la primera parte fue Gabriel Castellón, golero que tuvo una muy mala salida en el gol de Mundaca cuando la primera parte del encuentro ya estaba por expirar.

DATOS CLAVE

El partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido fue pausado en el primer tiempo por el lanzamiento de fuegos artificiales desde el sector norte.

Los hinchas de la U expresaron molestia contra la dirigencia, especialmente por la sanción de la CMF contra Michael Clark.