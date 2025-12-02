Universidad de Chile está enfrentando al campeón Coquimbo Unido, en un partido clave donde los azules buscan mantenerse firme en la lucha por el Chile 2, el segundo cupo chileno para la próxima Copa Libertadores.

La tensión en el Romántico Viajero es alta, especialmente tras la anunciada salida de Gustavo Álvarez, que dejó un vacío en la dirección técnica y generó un ambiente de incertidumbre en el Centro Deportivo Azul (CDA).

El paso de Álvarez por la U estuvo marcado por altibajos: logró estabilidad en algunos momentos, pero también enfrentó críticas por resultados irregulares y decisiones cuestionadas en varios partidos.

La salida de Gustavo Álvarez tomó por sorpresa a los hinchas de la U | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Los hinchas de la U toman postura por la salida de Gustavo Álvarez

Su salida se convirtió en un tema ampliamente comentado entre la hinchada, que se encuentra dividida entre quienes critican su gestión y quienes lo respaldan.

Previo al partido ante los Piratas, en Bolavip Chile fuimos en búsqueda de los simpatizantes azules, quienes mayoritariamente le dejaron mensajes de agradecimiento.

“Muchas gracias por todo profe”, “Gustavo te amo” “Uno de los mejores que ha tenido la U en su historia”, “Una lata que se vaya el profe”, “Lo voy a extrañar”, fueron algunos de los comentarios de los acérrimos aficionados del Chuncho.

Estas reacciones reflejan cómo la salida del técnico trasandino dejó sentimientos encontrados, mostrando el cariño y la conexión que todavía mantiene con gran parte de la hinchada

El mensaje de los hinchas de la U a Gustavo Álvarez: