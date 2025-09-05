La decisión de la Conmebol de clasificar a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y eliminar a Independiente de la competición sigue generando repercusiones en todo el continente.

El organismo sancionó al cuadro de Avellaneda tras los graves disturbios ocurridos en el Estadio Libertadores de América, donde se canceló el duelo de vuelta ante los azules por los octavos de final.

El dictamen no solo implicó la eliminación inmediata del “Rojo”, sino que también trajo consigo fuertes castigos económicos y deportivos tanto para Independiente como para la U, incluyendo millonarias multas y la obligación de disputar siete partidos de local y siete de visitante sin público.

Juan Sebastián Verón se lanza en picada en contra de la Conmebol

En ese escenario, distintas figuras del fútbol regional comenzaron a reaccionar al fallo. Entre ellas apareció Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes de La Plata, que siguió con atención las consecuencias de lo resuelto en Paraguay.

Fue entonces cuando la “Brujita” se mostró muy crítica con la Conmebol: “Eligieron la más fácil, muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así… y no justifico ningún tipo de violencia eh… Pero muy injusto todo”, lanzó con dureza en Instagram.

Esta es la story que subió la Brujita Verón a su cuenta de Instagram | Foto: Captura

Este fallo de la Conmebol marca un hito en la historia reciente del fútbol sudamericano y genera un debate sobre la proporcionalidad de las sanciones y la seguridad en los estadios.

¿Cuándo será el duelo de ida entre la U y Alianza Lima por la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará este jueves 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.