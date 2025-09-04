El enemigo público número 1 que le declaró solo la guerra a Universidad de Chile está en el ojo del Huracán. Néstor Grindetti, presidente de Independiente de Avellaneda, acaba de ganarse el odio de toda la gente de su club.

Luego del fallo de CONMEBOL que favoreció a los azules y dejó al cuadro trasandino fuera de Copa Sudamericana, la fanaticada del Rojo está totalmente en estado de furia con su mandamás y ya exigen con vehemencia su inmediata renuncia.

En sus descargos previos, el mandamás del cuadro de Avellaneda nunca dejó de culpar a los azules: “A la hinchada visitante se le asignó una tribuna con aforos reducido para garantizar la seguridad. Una vez comenzado el partido, destruyeron cámaras de seguridad, focos de incendio. Rompieron hormigón para generar material para arrojar durante cuatro horas. Fue un plan premeditado para suspender el partido“.

Todos sus reclamos no sirvieron de nada. Buscar culpar más que esclarecer los hechos tampoco sirvió. Pese a todo reclamo, finalmente su escuadra fue eliminada de Copa Sudamericana y será Universidad de Chile el elenco que dispute los cuartos ante Alianza Lima.

Hinchada de Independiente quiere la renuncia de Grindetti

Hasta la hinchada del Rojo fue más empática y entendió el asunto mejor que su presidente. Así lo dieron a entender al menos en redes: “na no podes tirar esa hermano, tan partidario vas a ser de el mafia macrista de Grindetti? paso lo que tenia q pasar hermano, acá se organizo todo, acá se tiene q brindar seguridad al máximo para q no pasen esas cosas, da lo mismo quien provoca, no son nenes de 4 años. Lamentable”.

Otro fue más tajante y dijo: “Grindetti es un hijo de p… desde la primera declaración le ha hecho saber al mundo que es una mierda. Tenían que haber descalificado a los dos, pero independiente no puede jugar nunca mas”.

“Papelon el de Grindetti. No poner seguridad buscando incidentes. Se le fue la mano y casi genera una masacre. Debería estar preso”, añadió otro internauta.

La U vs. Alianza Lima ¿Cuándo se disputan los cuartos de Copa Sudamericana?

Con la suerte ya echada, ahora Universidad de Chile se medirá ante Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana el día 18 de septiembre en la ida a contar de las 21:30 horas. En tanto, la vuelta se jugará el 25 del mismo mes, a la misma hora.