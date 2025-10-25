Pasan los años, cambian las camisetas, pero el vínculo entre el delantero chileno Junior Fernandes y los acérrimos hinchas de Universidad de Chile parece indestructible.

Fue el oriundo de Tocopilla, quien en la tarde del 5 de diciembre de 2021 anotó el gol del 3-2 definitivo contra Unión La Calera en el minuto 90+3′. Ese gol, tras la remontada épica iniciada por Ramón “Cachila” Arias, salvó a la U del descenso directo, siendo considerado uno de los momentos más emocionantes en la historia del club laico.

Esta vez, sin embargo, el motivo por el que Fernandes hizo noticia no fue un gol, sino una romántica publicación en su cuenta de Instagram que se tiñó de azul en cosa de minutos.

Junior Fernandes besando el escudo de la U tras el partido con Unión La Calera | FOTO: Jose Alvujar/Photosport

La invasión de hinchas de la U al posteo romántico de Junior Fernandes

El ariete que milita en el Keçiörengücü de Turquía utilizó su plataforma para compartir una fotografía junto a su novia Caglayan Namligez, acompañándola de un emotivo mensaje: “A veces la vida te manda a la persona correcta cuando más la necesitas. Gracias por llegar, por quedarte y enseñarme lo que es el amor de verdad. Feliz aniversario. Te amo”.

La publicación, dedicada a celebrar su relación, mostraba el lado más personal del jugador de 37 años, pero para los simpatizantes del Chuncho, Fernandes es historia pura.

Apenas la publicación estuvo en línea, el feed de comentarios se transformó en un verdadero santuario de fanáticos del “Romántico Viajero”. El motivo es claro: Junior es recordado por ser el héroe del milagro de Rancagua.

Por eso, entre las felicitaciones por su relación, los comentarios se inundaron de un agradecimiento que no prescribe.

