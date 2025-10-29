Noventa minutos para la gloria o el final del sueño. La Universidad de Chile de Gustavo Álvarez se enfrenta este jueves a la noche más importante de su temporada 2025. El Estadio Néstor Díaz Pérez, “La Fortaleza”, será el escenario de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.

Tras un partido de ida vibrante, la U llega a Argentina con la obligación de una hazaña: debe ganar para soñar con la gran final.

El escenario no podría ser más complejo. Lanús se hace gigante en su estadio, por lo que el Romántico Viajero debe plantear un partido inteligente, pero valiente, encontrar los espacios que deje un rival que probablemente apostará por un “partido trabado” y golpear con eficacia.

Rodrigo Castillo advierte a la U sobre el infierno de “La Fortaleza”

Con el empate 2-2 conseguido en Santiago en el bolsillo, en el Granate se respira un aire de cierta confianza. A un día de la revancha, el goleador del equipo, Rodrigo Castillo, palpitó la definición contra la U.

“Hablamos y trabajamos para estar concentrados en el partido del jueves. Va a ser muy difícil y con mucha tensión. Ellos buscan lo mismo (la final). El que haga mejor las cosas y esté más atento a los detalles será el que pase“, analizó el artillero en conversación con Olé.

Rodrigo Castillo convirtió los dos goles de la ida | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Influye jugar con nuestra gente, que siempre se hace sentir. Imagino un partido muy trabado, disputado e intenso. Esperamos poder aprovechar el apoyo del público a nuestro favor”, declaró.

Castillo no ocultó la fe del plantel en cerrar la llave en casa. “Tenemos chances. Estamos a un partido que va a ser muy difícil, pero llegamos muy confiados y con mucha fe de poder pasar. (…) Me imagino lo mejor: terminar alegre, festejando en el vestuario, con la gente y con la familia. Es lo que soñamos y proyectamos. Esperemos que se nos pueda dar”.

Lanús vs. Universidad de Chile, día y hora

La U saltará a la cancha de La Fortaleza de Lanús este jueves 30 de octubre a las 19 horas, compromiso que será dirigido por el árbitro venezolano Alexis Herrera.