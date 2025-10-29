Universidad de Chile cuenta los días para el duelo más importante del año: la visita a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. Luego del empate 2-2 en la ida, el cuadro azul tendrá que luchar por la victoria en Argentina.

Para lograr el objetivo, Gustavo Álvarez tuvo que ajustar la pizarra. Uno de sus principales motivos es más que conocido: no podrá contar con una de sus mayores figuras en el once inicial.

¿De quién hablamos? Lucas Assadi se lesionó y no podrá estar presente en el Estadio Ciudad de Lanús. Ante ello, según información de La Magia Azul, el cuerpo técnico ya tiene un reemplazante visto.

Su nombre: Nicolás Guerra. Por el momento, el oriundo de Maipú asoma en el elenco estelar, acompañando a Lucas Di Yorio en funciones ofensivas. Más atrás aparece Javier Altamirano en labores creativas.

A su vez, la banda izquierda también tendrá una modificación. Ante la reciente recuperación de Matías Sepúlveda, el encargado de generar peligro por dicho sector será Felipe Salomoni.

El resto del equipo, el mismo que afrontó la ida en el Estadio Nacional. Se mantiene la línea de tres defensores y el mediocampo liderado por la figura de Charles Aránguiz.

Nicolás Guerra es el apuntado para reemplazar a Lucas Assadi en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La probable formación de Universidad de Chile ante Lanús

El once azul será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

Tal revancha entre azules y granates está pactada para este jueves 30 de octubre. Se disputará desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Néstor Díaz Pérez.