En esta joranda Universidad de Chile y Alianza Lima se verán las caras en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que ambos equipos se juegan la clasificación a la fase de semifinales.

La previa de este partido ha tenido bastante polémica y más aún por lo que ha sido la postura extraña del conjunto visitante, quien se ha victimizado desde que pisaron tierra chilena y en la que incluso, denunciaron a la U en CONMEBOL.

El duelo de esta jornada que se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo no contará con público tras la radical sanción de CONMEBOL a la U, quien deberá disputar siete partidos sin público como local.

A pesar de esto, la hinchada de Alianza Lima en las últimas horas dejó un importante mensaje previo a este importante partido que se dipustará en la cuarta región.

La U y Alianza Lima definirán al último semifinalista | Foto: Getty Images

La advertencia de Alianza Lima a la U

En las redes sociales, unos hinchas del conjunto peruano entregaron un desafiante mensaje previo a este partido, en la que aparece un fanático de dicho club en las inmediaciones del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Pero no solo queda ahí, ya que la publicación de esta foto tiene un escrito de la barra de Alianza Lima, en la que le hace una importante advertencia a la hinchada azul.

“Coquimbo se viste de blanquiazul, así está prohibido el ingreso, no es impedimento para compañarte demostrando nuestro compromiso con nuestros sagrados colores”, declararon.

Luego prosigieron con un mensaje más desafíante, que te dejamos a continuación.