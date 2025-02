Universidad de Chile tuvo su habitual conferencia de mitad de semana. En ella, Ignacio Tapia se enfrentó a la prensa en la previa del duelo ante Cobresal y recibió una incómoda pregunta que lo dejó en jaque.

¿Qué pasó? Sobre el final de la actividad, le consultaron sobre su imagen en la institución. Y es que el zurdo de 26 años estuvo presente en uno de los períodos más complejos en la historia del club.

“En un momento fuiste iconizado como el rostro de las malas campañas de Universidad de Chile. En algún momento lo hablamos acá también, que no lo pasaste bien”, comenzó indicando la pregunta.

Tras ello, el periodista encargado de realizar la consulta lanzó: “¿Lo sientes como una revancha todo lo que te está pasando? Que estés en selección, que seas titular. Cómo fue ese trabajo desde lo mental, también”.

A pesar de la densa situación, el defensor salió jugando. No se refirió a aquella mochila que supuestamente cargó, aunque sí dejó en claro que está contento. Supo revertir la situación y las críticas.

“Creo que no sé si como revancha, pero ha sido fruto del trabajo que he hecho. Siempre he trabajado en silencio y mucho más feliz porque aporta para el grupo eso. Así que eso, feliz”, cerró.

Cabe destacar que Ignacio Tapia arribó a Universidad de Chile en 2022. En sus primeras temporadas, fue duramente cuestionado, pero se afirmó: ya acumula 56 compromisos oficiales con la camiseta azul.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será contra Cobresal por la tercera fecha de Primera División. Se jugará el domingo 2 de marzo, desde las 18:00 horas, en el Estadio El Cobre.