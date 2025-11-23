Universidad de Chile se fue al descanso en ventaja por la cuenta mínima tras superar en los primeros 45 minutos a O’Higgins tras anotación de Maximiliano Guerrrero.

La U pudo irse con una ventaja mayor, sin embargo el juez Franco Jiménez decidió anular una conquista de Leandro Fernández a los 40′ por posición de adelanto.

Pero lo más llamativo vino minutos después cuando desde el VAR lanzaron la imagen para comprobar la posición de adelanto del atacante argentino.

Y es que los encargados del VAR no tuvieron el mejor pulso para tirar la línea roja que diferenciaba a Leandro Fernández de su marcador en la posición off side.

La decisión del VAR no dejó indiferentes a los hinchas azules en redes sociales quienes reaccionaron con molestia a la decisión de anular el 2-0 de los azules en Rancagua.

Maximiliano Guerrero anotó el 1-0 de la U sobre O’Higgins (Photosport).

La línea del VAR que desata la furia en la U