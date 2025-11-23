Universidad de Chile está afrontando un duelo clave ante O’Higgins en Rancagua, en plena pelea por no perderle pisada a Universidad Católica en la lucha por el Chile 2.

El equipo de Gustavo Álvarez llegó al duelo con la presión de sumar y sostener su buen momento futbolístico, ese que lo tiene nuevamente soñando con volver a la Copa Libertadores.

La U mostró intensidad en el mediocampo y precisión en los últimos metros, generando varias oportunidades de gol.

Lucas Di Yorio estuvo involucrado en el gol de Maximiliano Guerrero | FOTO: Andres Pina/Photosport

Lucas Di Yorio se lleva los aplausos en el Estadio El Teniente

El gol llegó gracias a Maximiliano Guerrero, quien abrió el marcador tras una jugada colectiva que destacó por la rapidez y claridad en la definición. Sin embargo, quien realmente se robó todas las miradas fue Lucas Di Yorio.

Su movilidad, presión alta y constante participación en las jugadas de peligro del Romántico Viajero lo convirtieron en el protagonista del primer tiempo.

Además, varios hinchas pidieron explícitamente que la dirigencia compre su pase a Atlético Paranaense, buscando asegurar su continuidad en el club laico de cara a la próxima temporada.

Los comentarios de los hinchas de la U alabando a Lucas Di Yorio: