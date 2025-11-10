Universidad de Chile deberá enfrentar una compleja reestructuración de cara a la temporada 2026, y uno de los puntos más importantes a resolver es la continuidad de su plantel estelar.

En ese escenario, la situación del delantero argentino Leandro Fernández se ha convertido en una de las mayores interrogantes para los hinchas azules.

El Pájaro Loco ha mostrado un notorio repunte en su nivel durante los últimos encuentros, marcando tres goles —uno ante Everton y dos frente a Deportes Limache—, justo cuando comienzan las conversaciones internas sobre el futuro del equipo.

Leandro Fernández fue la gran figura de la U ante Limache | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Leandro Fernández le pasa la pelota a Azul Azul sobre su continuidad

Tras el triunfo ante los Tomateros, el atacante de 34 años habló con AS Chile y fue enfático en aclarar que su vínculo con el “Romántico Viajero” sigue vigente.

“Yo tengo contrato por toda la próxima temporada y estoy muy feliz acá como siempre lo he dicho. Me tengo que presentar el año que viene acá, porque tengo contrato vigente”, aseveró Fernández.

Sin embargo, la última frase del delantero dejó una puerta abierta que no pasó desapercibida entre los fanáticos. “La decisión es de ellos. Si llega a pasar alguna otra cosa me lo harán saber, pero claro que quiero seguir en la U”, remató.

En síntesis…