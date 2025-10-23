Uno de los momentos más heroicos del sufrido empate de Universidad de Chile ante Lanús por la ida de la semifinal de Copa Sudamericana fue el tapadón de Gabriel Castellón en el arco norte del Estadio Nacional cuando quemaba el segundo tiempo.

A los 73’, un centro desde la derecha le permitió a Rodrigo Castillo ganar la marca y sacar un perfecto cabezazo que provocó una reacción de otro planeta del arquero azul. Castellón estiró el brazo y con una mano sacó un balón imposible.

El formado en Wanderers evitó el tercero del ‘Granate’ cuando la U recién había logrado descontar, por lo que el manotazo salvador del guardameta tiene doble mérito.

Y como era de esperarse, la gran reacción del campeón con Huachipato, dejó prácticamente sin palabras a los relatores argentinos de la señal de ESPN. Sebastián Vignolo y Gustavo López quedaron totalmente congelados y sin reacción ante el tapadón del portero azul.

Ahora, la U tendrá que visitar en el Claro a Universidad Católica en el Clásico Universitario por la Fecha 25 de la Liga de Primera (domingo a las 12:30 horas), mientras que el próximo jueves 30 visitará a Lanús por la revancha de la semifinal de Copa Sudamericana (19:00 horas).

El tapadón de Gabriel Castellón