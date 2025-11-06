Universidad de Chile se sacudió de tres derrotas de manera consecutiva entre Liga de Primera y Copa Sudamericana el día de ayer, donde superó con claridad a Everton de Viña del Mar en un compromiso que tenían pendiente.

Más allá del buen partido que hizo el cuadro azul, la atención se centró en Gustavo Álvarez: diversos medios aseguraron que el DT ya tomó una decisión sobre su futuro y esa sería no continuar en el CDA para la temporada 2026.

¿Sigue Álvarez? | Foto: Photosport

Si bien la versión fue rápidamente desmentida por Michael Clark, de igual manera Gabriel Castellón se refirió al tema una vez finalizado el compromiso: “El plantel está enfocado, el profe también, de poder terminar bien todo hasta el final. Creo que recién hay que terminar el año para poder sacar conclusiones”, dijo.

El ex Santiago Wanderers, incluso, aboga por su continuidad y le manda un mensaje al DT: “Queremos terminar siempre lo más alto posible. Obvio que quiero que siga, por eso llevo trabajando tres años con él”, sumó.

Ahora, solo queda esperar que concluya la temporada 2025 del fútbol chileno para ver qué determinación tomará Gustavo Álvarez en Universidad de Chile y si seguirá o no al mando del cuadro laico.

En síntesis

Universidad de Chile ganó a Everton de Viña del Mar en partido pendiente, terminando una racha de tres derrotas.

El DT Gustavo Álvarez supuestamente no continuaría en la U en 2026, aunque Michael Clark lo desmintió.

El jugador Gabriel Castellón expresó su deseo de que Álvarez siga, destacando que llevan tres años trabajando juntos.