Universidad de Chile sufrió una dura expulsión y se quedó con un hombre menos tras la tarjeta roja al defensa argentino Franco Calderón por una fuerte infracción.

El zaguero azul se barrió para disputar un balón y le entró fuertemente a Vicente Pizarro tras perder un balón disputado en una contra a favor de los azules.

El juez Cristián Garay no dudó un segundo y de inmediato le mostró la cartulina roja al chaqueño. Así la U se quedó con uno menos desde los 31’.

Tras la expulsión el referee no acudió al VAR y desató los fuertes reclamos de los jugadores de la U, que pese a tener un elemento menos se crearon las mejores ocasiones de gol al filo del primer tiempo.

Así fue la expulsión de Franco Calderón en la U