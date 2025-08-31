Universidad de Chile tuvo un tenso primer tiempo ante Colo Colo en el Superclásico. El cuadro azul luchó contra la presión ejercida por el archirrival en el Estadio Monumental.

Por ello, el conjunto laico no pudo exhibir su mejor versión y los hinchas perdieron la paciencia. ¿La razón? Se lanzaron contra uno de los jugadores titulares: Cristopher Toselli.

A través de redes sociales, los fanáticos azules expresaron toda su disconformidad con el experimentado portero. Fue estelar ante la ausencia de Gabriel Castellón por lesión.

¿Qué le reprocharon? Principalmente, sus dudas a la hora de jugar con los pies. No toleraron su nerviosismo cada vez que le tocó recibir el esférico a nivel de suelo.

“Toselli es horrible con los pies“, “Toselli me da 0 seguridad” y “Toselli está nervioso jugando” fueron parte de los comentarios lanzados mediante la plataforma X (antiguo Twitter).

Cristopher Toselli fue objeto de críticas en el duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo. (Créditos: Photosport)

Las críticas contra Cristopher Toselli en Universidad de Chile