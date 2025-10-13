Universidad de Chile no se baja del barco de la lucha por el título de la Liga de Primera tras vencer a Palestino 2-1 con un hombre menos y recuperar el segundo lugar de la tabla de posiciones que le permite volver a ser escoltar del súper líder Coquimbo Unido.

En los primeros minutos del trámite en el estadio Santa Laura, los azules fueron un vendaval: a los 4’ y 18’ los universitarios derribaron la portería de los árabes tras un soberbio doblete de Lucas Di Yorio.

El cuestionado delantero argentino aprovechó dos tremendas asistencias de Nicolás Guerra desde la banda derecha, quien en dos jugadas prácticamente calcadas, le dejó el balón en la boca del área al ‘Palote’ para definir.

Lucas Di Yorio marcó un doblete ante Palestino (Photosport).

A los 24’ comenzaron los titubeos azules: una infracción de Sebastián Pérez contra Nicolás Fernández en el área le permitió a la U aumentar la ventaja, sin embargo el portero le contuvo el tiro desde los doce pasos a Nicolás Guerra.

Luego a los 32’, Fernando Meza (expulsado a los 93′ por reclamos) aprovechó un balón de primera para sacar un bombazo en el área y poner el descuento para los tetracolores.

Pero lo peor para los pupilos de Gustavo Álvarez llegó a los 34’ cuando en una insólita infracción con la mano, Charles Aránguiz recibió la tarjeta roja. Con la expulsión, el Príncipe se perderá el clásico universitario ante la UC.

En el segundo tiempo las acciones se ralentizaron. Vinieron los cambios, y la U supo aguantar la ventaja ante un Palestino que careció de ideas en los metros finales. La gran ocasión de gol llegó a los 87’ tras un violento remate de Leandro Fernández que fue desviado por el ‘Zanahoria’ Pérez.

La U sufrió la expulsión de Charles Aránguiz (Photosport).

La U vuelve a ser escolta de Coquimbo Unido

Con este resultado, la U igualó a Universidad Católica con 42 puntos, pero por diferencia de goles recuperó el subliderato de la tabla de posiciones y con un partido menos (ante Everton) quedó a 14 unidades de Coquimbo Unido.

El próximo desafío por la Liga de Primera de los azules será ante Universidad Católica, duelo programado para el domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena.