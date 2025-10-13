En el Estadio Santa Laura-SEK, la Universidad de Chile completó los primeros 45 minutos ante Palestino, dejando sensaciones agridulces en su hinchada tras el 2 a 1.

Nicolás Guerra se convirtió en protagonista durante la primera mitad del duelo entre el Romántico Viajero y los Árabes. El delantero brilló con dos asistencias precisas a Lucas Di Yorio, que llevaron peligro constante al arco rival y reflejaron la química ofensiva entre ambos jugadores.

Sin embargo, Guerra también tuvo un momento complicado: desperdició un penal clave, lo que generó críticas de algunos simpatizantes, quienes señalaron que esta oportunidad perdida pudo haber cambiado el rumbo del partido a favor de la U.

Por si fuera poco, el mediocampista Charles Aránguiz fue expulsado tras recibir su segunda amonestación.

La segunda mitad será clave para que la U pueda cerrar el duelo con un triunfo, y para que Guerra redima su error desde los doce pasos con un desempeño que marque la diferencia en el resultado final.

Los comentarios contra Nicolás Guerra: