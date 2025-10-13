Universidad de Chile lo ganaba con comodidad ante Palestino tras un doblete de Lucas Di Yorio hasta que un penal errado y un descuento de Fernando Meza enredó todo para los azules.

Pero lo peor para el conjunto de Gustavo Álvarez vino a los 33 minutos del primer tiempo cuando Charles Aránguiz fue expulsado por una surrealista infracción.

En un control de balón en terreno propio, el Príncipe resbaló y no encontró mejor solución que abrazar el balón tras perder el mano a mano con Francisco Montes.

El mediocampista azul recibió la tarjeta roja directa por parte del juez Miguel Araos, y pese a los reclamos de sus compañeros, ni siquiera hubo revisión de VAR.

Charles Aránguiz out ante la UC

Con esta expulsión, el puentealtino quien había sido homenajeado en la previa del partido por alcanzar los 200 partidos con la camiseta azul, se pierde el Clásico Universitario ante la UC, programado el próximo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena.