Universidad de Chile atraviesa semanas decisivas tras el término de la temporada 2025, marcada por la clasificación a Copa Sudamericana, pero también por la sorpresiva salida de Gustavo Álvarez, entrenador que devolvió competitividad al equipo, aunque no logró el objetivo mínimo de volver a la Copa Libertadores.

Con el banco azul vacante, en el Centro Deportivo Azul comenzaron a analizar perfiles que mantengan una línea de juego ofensiva, protagonismo con balón y capacidad de potenciar un plantel que mostró avances, pero que necesita un nuevo impulso de cara al 2026.

En ese escenario, dos nombres han tomado fuerza y dividen opiniones entre hinchas y analistas: el portugués Renato Paiva, actualmente libre tras su paso por Brasil, y el argentino Martín Anselmi, uno de los técnicos jóvenes más valorados del continente.

La IA tiene a su favorito

Al analizar ambos perfiles bajo criterios como estilo de juego, adaptación al medio chileno, manejo de camarín, experiencia internacional y proyección deportiva, la Inteligencia Artificial se inclina levemente por Paiva como el nombre más adecuado para asumir en el Romántico Viajero.

El técnico portugués destaca por su trabajo formativo, su capacidad para potenciar jóvenes, y por un estilo ofensivo basado en la posesión, presión alta y estructuras claras, aspectos que calzan con el ADN que la U busca consolidar. Además, su paso por clubes como Independiente del Valle, León y Bahía le otorgan una experiencia directa en contextos similares al fútbol sudamericano y a la presión de equipos grandes.

Para la IA, Paiva corre con ventaja para ser el próximo DT de la U | FOTO: Photo by Stu Forster/Getty Images

En cambio, si bien el estratega argentino es altamente valorado por su propuesta moderna, intensidad táctica y éxito internacional, la IA advierte que su alto costo, su proyección europea y su estatus actual lo convierten en una apuesta más compleja.

Así, el análisis concluye que Paiva aparece como una opción más viable, equilibrada y alineada con las necesidades inmediatas del Romántico Viajero, sin descartar que Anselmi siga siendo un sueño atractivo, pero de ejecución más difícil.

En síntesis…